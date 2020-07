Duffy heeft Netflix-baas Reed Hastings opgeroepen om de Poolse film 365 Days offline te halen. Volgens de zangeres worden sekshandel, ontvoering en verkrachting in de film verheerlijkt.

Duffy vertelde in februari via Instagram dat ze zelf slachtoffer is geweest van kidnapping en werd verkracht en gedrogeerd.

"Ik weet niet wat ik nog moet denken, zeggen of doen, behalve uitleggen hoe onverantwoord het was van Netflix om de film 365 Days online te zetten", schrijft de zangeres in een open brief aan Hastings. "De film verheerlijkt de harde realiteit van sekshandel, ontvoering en verkrachting. Dit mag niemands idee zijn van entertainment."

Volgens de 36-jarige Duffy kan over365 Days niet worden gezegd dat het "maar een film" is. "Dat is het niet, want deze film vervormt onderwerpen die nog te weinig worden besproken door ze te erotiseren."

365 Days gaat over een vrouw uit Warschau die gekidnapt wordt door een Italiaanse maffiabaas. Hij geeft haar 365 dagen de tijd om verliefd op hem te worden.