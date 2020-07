Thekla Reuten denkt dat het niet toevallig is dat de nieuwe Netflix-serie Warrior Nun, waarin vijf jonge vrouwen in opstand komen tegen de gevestigde orde - in dit geval het Vaticaan, verschijnt na de opkomst van #metoo.

"Die vrouwen hebben iets opgelegd gekregen van bovenaf, waar ze ieder hun eigen struggle mee voeren", vertelt Reuten aan NU.nl.

"Ze liggen aanvankelijk met elkaar in de clinch, maar uiteindelijk zoeken ze de verbinding op en strijden ze voor een hoger doel. Het is niet toevallig dat deze serie er nu is, na de hele #metoo-periode die we achter de rug hebben. Vrouwen krijgen meer een stem", zegt de actrice.

Volgens Reuten staat het Vaticaan symbool voor een van de oudste 'wittemanneninstellingen' die er nog zijn in het westen. "Een betere metafoor is er eigenlijk niet voor de oude wereld", aldus de 44-jarige actrice, die zelf een link heeft met religie. "Mijn vader was priester in de jaren zeventig. Hij was progressief, actief tegen het Vaticaan, voor het homohuwelijk en voor vrouwenrechten."

Vechtende nonnen

Van de vijf regisseurs die meewerkten aan Warrior Nun waren er drie vrouwelijk. De producent en showrunner is een man. "Hij is een feminist", zegt Reuten. Dat ze voornamelijk met vrouwen op de set stond, veranderde verder weinig aan haar werk. "Het is nog best zeldzaam om vijf vrouwelijke hoofdrolspelers te hebben, maar uiteindelijk gaat het om ieders vakmanschap en ben je met het werk bezig."

"Wat ik leuk vond, was dat die jonge vrouwen allemaal een bepaalde vechttechniek beheersen. Toen ik tien was ging je op turnen of tennis, maar niet zo snel op judo. Tegenwoordig heb je zoveel meer voor jonge meiden: kickboksen, krachttraining, tai chi. Die letterlijke empowerment is duidelijk aanwezig in de serie."

Warrior Nun gaat over een groep nonnen die een geheime strijd voeren tegen het kwaad. Per ongeluk stoppen zij hun belangrijkste bron in het lijf van het meisje Ava, dat op een dag wakker wordt in een mortuarium en ontdekt dat ze superkrachten heeft. Reuten kruipt in de huid van Jillian Salvius, de CEO van een techbedrijf dat een bedreiging vormt voor het Vaticaan wanneer ze een ontdekking doet die er mogelijk voor zorgt dat religie overbodig wordt.

De serie is vanaf 2 juli te zien bij Netflix.