Prinses Anne, de dochter van de Britse koningin Elizabeth, is vanwege haar aankomende zeventigste verjaardag onderwerp van een nieuwe documentaire.

De negentig minuten durende documentaire wordt geregisseerd door Ian Denyer, schrijft Variety donderdag.

Anne, die op 15 augustus jarig is, is de eerste dochter van een Britse monarch die naar school ging. Ook is ze de eerste uit de Britse koninklijke familie die meedeed aan de Olympische Spelen. In 1976 deed ze tijdens de Spelen van Montreal mee als ruiter met het paard van haar moeder: Goodwill.

In de documentaire wordt zowel haar publieke als haar privéleven belicht en komen nooit eerder vertoonde beelden voorbij. Verder worden interviews gehouden met mensen uit haar omgeving.