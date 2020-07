Nikkie de Jager sleepte enkele jaren geleden bijna een rol in de serie The Vampire Diaries in de wacht. De Nederlandse YouTuber werd benaderd door een castingbureau, maar hoorde niets terug nadat ze haar lengte had doorgegeven.

De Jager, vooral bekend als NikkieTutorials, doet in een nieuwe video een spel met haar verloofde Dylan en haar beste vriendin Linda, waarin de twee vragen over haar moeten beantwoorden. Een van de vragen is in welke serie ze bijna een rol had bemachtigd.

"Het is echt waar dat ik een paar jaar geleden, toen ik nog heel jong was, werd benaderd nadat ik een aantal op The Vampire Diaries geïnspireerde make-upvideos had gemaakt", vertelt De Jager. Het castingbureau stuurde haar een e-mail en vroeg om een auditietape. Wat De Jager instuurde werd enthousiast ontvangen.

"Ze wilden me voor de rol van Meredith en hadden het er al over om me naar Atlanta, waar de serie werd opgenomen, te laten vliegen." Hoewel de make-upartiest haar carrière als actrice al helemaal voor zich zag, moest ze nog enkele details doorgeven, waaronder haar maten voor kleding.

"Nadat ik mijn lengte had doorgegeven (De Jager is ruim 1,90 meter lang, red.) hoorde ik nooit meer wat van hen. Ik denk dat de lengte een probleem was, omdat de mannelijke acteurs in de serie niet zo groot zijn."

Van The Vampire Diaries werden acht seizoenen gemaakt. Het laatste werd in 2017 uitgezonden.