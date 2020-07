Het duo Beavis & Butt-Head keert na jaren afwezigheid terug op tv. Comedy Central maakte woensdag bekend dat er twee nieuwe seizoenen van de Amerikaanse tekenfilmreeks zullen worden uitgezonden.

De twee tegendraadse pubers zagen in 1993 het levenslicht bij MTV. Tot 1997 verschenen er ruim tweehonderd afleveringen van de populaire animatieserie. In 2011 keerde het programma in de zomermaanden voor even terug op tv.

Net als in het verleden zal ook in de nieuwe reeks Mike Judge zowel de inhoud, de productie als de stemmen voor zijn rekening nemen. "Het voelt alsof de tijd weer rijp is om dom te kunnen doen", reageerde hij.

Het nieuw leven inblazen van Beavis & Butt-Head past in de strategie van Comedy Central om zich te richten op een ouder publiek. "Beavis & Butt-Head waren een bepalende stem van hun generatie", klinkt het bij de zender. "We kunnen niet wachten om te zien hoe ze zich in deze tijd staande houden."

Voor het populaire duo bleef het in de jaren negentig niet alleen bij de reguliere afleveringen op tv. Ook kregen ze een eigen film, stripboeken, computergames en scoorden ze met Cher een grote hit met de remake van het nummer I Got You Babe.