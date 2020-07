Apple heeft zich verzekerd van de rechten van de slavernijfilm Emancipation met in de hoofdrol Will Smith. De techgigant legt daarvoor een bedrag van ruim 105 miljoen euro op tafel, meldt Deadline woensdag.

Veel grote studio's streden om de rechten van de aangekondigde film tijdens de virtuele filmmarkt in Cannes. Uiteindelijk wist Apple de laatste overgebleven concurrent Warner Bros. af te troeven, voor een bedrag dat voor Cannes een verkooprecord betekent.

De actiefilm, die geproduceerd gaat worden door Antoine Fuqua, speelt zich af in de Verenigde Staten van halverwege de negentiende eeuw en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de ontsnapte slaaf Peter. Het door Smith vertolkte personage sloot zich na zijn vlucht aan bij het leger om voor de vrijheid van zijn volk te strijden.

Het verhaal van Peter werd bekend door foto's die van zijn ontblote rug werden gemaakt tijdens een medisch onderzoek door het leger. Daarop waren duidelijk de littekens te zien die door zweepslagen op de plantage waren veroorzaakt. De foto's werden in 1863 wereldwijd gepubliceerd en vormden het bewijs van de erbarmelijke behandeling van slaven in het zuiden van de VS.

De productie gaat naar verwachting volgend jaar van start. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscoop zal draaien en te zien zal zijn op Apple TV.