De Nederlandse cinematograaf Jasper Smit, bekend van films als Instinct en Monos, is uitgenodigd om lid te worden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de Amerikaanse organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt. De organisatie achter de filmprijzen heeft dinsdag de lijst met nieuwe juryleden vrijgegeven.

Wolf is een van de 819 nieuwe leden die in 2019 aan de organisatie worden toegevoegd en mag mede bepalen welke films een Oscar krijgen. Ook mag hij binnen zijn vakgebied van cinematografie meebeslissen welke collega's kans maken op een nominatie.

Wolf heeft twee Gouden Kalveren gewonnen voor zijn werk achter de camera: voor Code Blue in 2011 en Niemand in de Stad in 2018. Met Monos maakte Wolf in januari kans op de Spotlight Award van de American Society of Cinematographers, een prijs voor kleinere arthousefilms.

Andere Nederlandse filmmakers die lid zijn van de Academy zijn regisseur Paul Verhoeven, editor Job ter Burg, kostuumontwerper Jany Temime en animator Erik-Jan de Boer. In 2018 werden grimeur Arjen Tuiten en filmproducent Cilla van Dijk toegevoegd als lid.

Oscar-organisatie werkt aan meer diversiteit

Van de nieuwe leden die dit jaar zijn toegevoegd, is 45 procent vrouw en 36 procent afkomstig uit een minderheidsgroep. Hiermee heeft de Academy de doelen bereikt die ze zichzelf stelde als het gaat om gelijke representatie. De organisatie kreeg de laatste jaren veelvuldig de kritiek dat er te weinig vrouwen en mensen van kleur werden genomineerd.

Op 12 juni kondigde de Academy veranderingen aan om meer diversiteit in de nominaties te kunnen realiseren. Vanaf 2022 kunnen de juryleden van de Oscars de inzendingen het hele jaar zien, om zodoende alle films gelijke kansen te bieden.

Maandag werd bekend dat de organisatie achter de Amerikaanse filmprijzen ook artiestenmanagers stemrecht geeft. Die mochten voorheen wel lid zijn, maar niet meestemmen over de Oscar-winnaars en genomineerden.