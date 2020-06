Netflix-serie Ozark is verlengd voor een vierde en tevens laatste seizoen. Waar de eerdere seizoenen elk tien afleveringen telden, bestaat het vierde seizoen uit veertien afleveringen.

Het laatste seizoen zal echter niet in één keer op het streamingplatform verschijnen, maar in tweeën worden gedeeld.

"We zijn zo blij dat Netflix inzag dat het belangrijk is om Ozark meer tijd te geven om het verhaal van de familie Byrde goed te beëindigen", aldus uitvoerend producent Chris Mundy in een persbericht dat werd ingezien door The Hollywood Reporter. "Het was een geweldig avontuur voor ons allemaal - zowel op het scherm als daarbuiten - dus we zijn verheugd om de kans te krijgen om het op de bevredigendste manier af te sluiten."

Acteurs Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan en Lisa Emery keren voor het vierde seizoen van de serie terug in hun rollen.

Ozark gaat over financieel adviseur Marty Byrde die met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri verhuist. Hier moet hij binnen vijf jaar 500 miljoen dollar (ruim 440 miljoen euro) witwassen voor een drugsbaas.

De serie kreeg de afgelopen jaren verschillende Emmy-nominaties. Hoofdrolspeler Jason Bateman won de prijs voor zijn regie van de aflevering Reparations, de opening van seizoen twee. In het derde seizoen nam hij de eerste twee afleveringen voor zijn rekening.