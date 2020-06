De Amerikaanse schrijver, producer, regisseur en acteur Carl Reiner is maandagavond op 98-jarige leeftijd overleden, meldt TMZ dinsdag. Reiner is vooral bekend als bedenker van en acteur in The Dick Van Dyke Show, maar was ook te zien in diverse Hollywoodfilms. Hij stierf maandagavond in het bijzijn van zijn familie.

Tijdens zijn carrière, die zeven decennia besloeg, was Reiner een van de productiefste entertainers in de filmgeschiedenis. Hij acteerde in zo'n honderd producties en ontving enkele van de belangrijkste onderscheidingen in het vak, waaronder negen Emmy Awards, een Grammy Award en The Mark Twain Prize.

De entertainer schreef mee aan en regisseerde enkele van de succesvolste comedy's van Steve Martin, waaronder Dead Men Don't Wear Plaid, Man with Two Brains en All of Me.

Ook was hij te zien in series als Hot in Cleveland, Two and a Half Men en House en in films als The Russians are Coming en Ocean's Eleven, Twelve en Thirteen. Zijn recentste filmrol was als stem van een roze neushoorn genaamd Carl Reineroceros in Toy Story 4.

Reiner laat drie kinderen achter, onder wie Rob Reiner, die ook acteur werd en bekend is van films als Stand by Me, When Harry Met Sally... en A Few Good Men.