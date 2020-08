Hoofdstukken inkorten, personages weglaten of een hele verhaallijn toevoegen: een boekverfilming is lang niet altijd een exacte kopie van wat je al gelezen hebt. Isa Hoes, die samen met dochter Vlinder het boek Engel schreef, zag haar verhaal veranderen voor het witte doek en vond dat eigenlijk heel leuk.

"Samen met Vlinder heb ik vier jaar geleden het boek geschreven en nooit hadden we in ons achterhoofd dat het later verfilmd zou worden. Dus je schrijft dingen die later niet per se te vertalen blijken naar een filmscript, of veel te veel verhaallijnen bij elkaar die niet allemaal in anderhalf uur passen. Dat is niet erg, het is juist wel leuk dat er nu twee versies zijn van het verhaal", aldus Hoes in gesprek met NU.nl.

In het boek heeft het meisje Engel een speciale gave waarmee ze wensen van goede mensen uit kan laten komen, in de film gaat het net iets anders: Engel vindt een klokje en kan daardoor de wensen laten uitkomen. Zo zitten er nog meer veranderingen in het script.

"Als actrice heb ik dikwijls in toneelstukken gespeeld die gebaseerd waren op boeken. Daar zit dan ook niet alles in en dat kan ook gewoon niet. Nu was het heel leuk om te zien welke aspecten eruit werden geplukt en werden uitvergroot. Je krijgt er een heel bijzondere film van, ik ben er heel blij mee."

120 Bekijk hier de trailer van Engel

Opnames kwamen stil te liggen

Op 5 augustus gaat Engel als een van de eerste Nederlandstalige films in première sinds het begin van de coronacrisis in maart. Dat was eerst niet zeker: door de crisis kwamen de opnames van de film stil te liggen en dat terwijl er nog zeker vijf draaidagen op de planning stonden.

"Dat was echt wel schrikken, ook omdat je met jonge kinderen werkt en je dan niet maanden kan wachten. Ze groeien nog, dus een paar maanden later kunnen ze er totaal anders uitzien en dat is voor de verhaallijn niet handig. Gelukkig konden wij redelijk snel de boel nog afronden. En van de maatregelen, met schermen en 1,5 meter, zie je niks terug."

Hoes speelt zelf de moeder van hoofdpersonage Engel, maar haar dochter Vlinder, die inmiddels veertien is, wilde geen rol op zich nemen. "Ik werd gevraagd door Dennis (Bots, de regisseur, red.) en heb Barry (Atsma, die de vader van Engel speelt red.) toen zelf gevraagd. Vlinder was heel duidelijk: voor haar hoefde het niet zo. Op een gegeven moment heeft ze nog wel even als figurant op de set gestaan met twee vriendinnen, maar dat deed ze achteraf meer voor hen dan voor zichzelf. "