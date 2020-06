De organisatie achter de Oscars geeft stemrecht aan de managers van artiesten, meldt Variety maandag. De vertegenwoordigers van acteurs mochten tot maandag wel lid zijn van de organisatie achter de Amerikaanse filmprijzen, maar mochten niet meestemmen op de genomineerden.

Het besluit van de Oscarorganisatie geldt voor de 111 huidige leden zonder stemrecht en de vertegenwoordigers van atiesten die in de loop van 2020 een uitnodiging krijgen om lid te worden. In totaal werden in 2019 842 personen lid van de Oscarjury, waarvan ongeveer de helft bestond uit vrouwen en 29 procent uit mensen van kleur.

De organisatie achter de Oscars staat al jaren onder druk om meer diversiteit in de jury en de nominaties voor de filmprijzen aan te brengen. Op 12 juni kondigde de organisatie veranderingen aan om films gelijkere kansen te bieden op een nominatie.

Op 15 juni werd bekend dat de 93e editie van de Oscaruireiking is uitgesteld van februari 2021 naar april van dat jaar. Dat besluit werd genomen vanwege de coronacrisis.