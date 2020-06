Streamingdienst Netflix gaat een serie uitzenden over de jeugdjaren van Colin Kaepernick. De American football-speler raakte in 2016 clubloos nadat hij als eerste sporter ooit knielde bij het Amerikaanse volkslied als protest tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten.

De serie, die Colin in Black & White heet en uit zes afleveringen bestaat, vertelt het verhaal van Kaepernick, die als zwart kind opgroeide in een wit adoptiegezin en uitgroeide tot een speler in de NFL, de hoogste American football-competitie in de Verenigde Staten. In de serie zullen Kaepernick en regisseur Ava DuVernay optreden in de rol van verteller.

De protestactie van Kaepernick werd dit jaar weer actueel na de dood van de Amerikaanse zwarte man George Floyd, die omkwam door politiegeweld. Sindsdien zijn er wereldwijd veel antiracismedemonstraties. Bij de protestacties wordt het knielgebaar van Kaepernick als symbool gebruikt.

"We zien nog steeds dat veel verhalen over ras en de zwarte gemeenschap verteld worden door een 'witte' lens", aldus Kaepernick. "Wij willen een nieuw perspectief creëren van de dagelijkse realiteit van zwarte mensen. We onderzoeken de raciale conflicten waarmee ik werd geconfronteerd tijdens mijn middelbare schooltijd als een geadopteerde zwarte jongen in een witte gemeenschap. Het is een eer om deze verhalen, samen met Ava, tot leven te brengen zodat de wereld dit kan zien."

"Met zijn protest ontketende Kaepernick een landelijke discussie over ras en rechtvaardigheid, een discussie met enorme gevolgen voor American football, cultuur en voor hem persoonlijk", aldus regisseur DuVernay. "Colins verhaal zegt veel over identiteit, sport en de moed die nodig is voor protest en veerkracht."

Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is bij Netflix.