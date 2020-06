Ook in de maand juli breiden streamingdiensten hun aanbod verder uit. Bekijk hieronder het overzicht van de grootste releases bij Ziggo, Disney+, Pathé Thuis en Amazon Prime.

Ziggo

1 juni: New Amsterdam - seizoen 2

Dokter Max Goodwin (Ryan Eggold) is de nieuwe directeur van het New Amsterdam-ziekenhuis, dat al jaren lijdt aan slecht management en uit de hand gelopen bureaucratie. Max laat een frisse wind waaien en wil vooral weer weer zoveel mogelijk mensen genezen. Maar niet iedereen neemt het hem in dank af.

3 juli: Noord Zuid

Psychologe Dana van Randwyck (Ariane Schluter), een gescheiden moeder, voert een rechercheteam aan en probeert verschillende misdaden op te lossen. Noord Zuid vermengt familiedrama met een politiethriller. Er verschenen in 2015 tien afleveringen, die binnenkort naar Ziggo komen.

8 juli: S.W.A.T. - seizoen 2

Als in Los Angeles de vlam echt in de pan slaat, wordt de S.W.A.T.-eenheid van Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore) ingeschakeld. Deze eenheid is de laatste verdedigingslinie tussen burgers en de zware criminelen van Los Angeles. Het tweede seizoen verschijnt 8 juli op Ziggo.

25 juli: Room 104 - seizoen 3

Comedy, horror, thriller; iedere aflevering van deze serie heeft een ander genre. Room 104 speelt zich volledig af in een Amerikaanse hotelkamer, waar steeds nieuwe personages komen overnachten. Seizoen drie komt 25 juli naar Ziggo Movies & Series XL. Bekijk hier welke series je daar nog meer kunt zien.

83 Jesse Tyler Ferguson bespreekt Modern Family-spin-offs

Amazon Prime

1 juli: Modern Family - seizoen 1 - 9

Na Netflix komt nu ook Amazon Prime met de populaire sitcom Modern Family, over drie disfunctionele gezinnen die samen één grote familie vormen. De serie stopte eerder dit jaar definitief na het elfde seizoen. De eerste negen seizoenen zijn binnenkort op Amazon Prime te vinden.

3 juli: Hanna - seizoen 2

Deze serie, gebaseerd op de gelijknamige film uit 2011, gaat over een meisje dat in een afgelegen bos door haar vader is opgeleid tot supersoldaat. In het eerste seizoen moest Hanna uit handen zien te blijven van CIA-agent Marissa, eindigend in een cliffhanger die fans achterliet met veel vragen. Vanwege de coronacrisis moesten zij nog wat langer wachten op het nieuwste seizoen, maar dat verschijnt nu op 3 juli.

17 juli: Absentia - seizoen 3

Seizoen drie van Absentia start wanneer Emily Byrne (Stana Katic) de laatste dagen van haar FBI-schorsing uitzit. Ze probeert een topmoeder voor Flynn te zijn, maar dan ploft een internationale strafzaak op haar deurmat. Plotseling wordt haar hele familie ernstig bedreigd door de situatie.

91 Bekijk hier de trailer van The Lighthouse

Pathé Thuis

1 juli: The Lighthouse

In deze onheilspellende zwart-withorror spelen Robert Pattinson en Willem Dafoe twee zeelieden die in de negentiende eeuw een vuurtoren beheren. The Lighthouse werd in 2019 voor tientallen festivals geselecteerd en kreeg een Oscarnominatie voor het camerawerk. Pattinson is vanaf 12 augustus ook te zien in de nieuwe Christopher Nolan-film Tenet.

10 juli: Davina Michelle: My Own World

Davina Michelle moest door de coronacrisis in een leeg AFAS Live haar concert geven. Op deze manier kan ze alsnog haar fans laten meegenieten. De liveregistratie in een leeg stadion zorgt voor een unieke muzikale ervaring.

Disney+

3 juli: Hamilton (live-registratie)

Hamilton gaat over het leven van de eerste Amerikaanse minister van Financiën, de politicus Alexander Hamilton. Lin-Manuel Miranda was gefascineerd door zijn leven en deed jaren over het schrijven van een volledige rapmusical. De Broadway-productie kreeg het recordaantal van zestien Tonynominaties, waarvan er uiteindelijk elf werden verzilverd. Vanwege de coronacrisis heeft Disney de release van deze musicalregistratie met een jaar vervroegd.

24 juli: Rogue Trip

Journalist Bob Woodruff reist samen met zijn zoon Mack naar diverse landen, zoals Colombia, Ethiopië en Oekraïne, op zoek naar de mooiste en wonderbaarlijkste plekken.

Ook Superguide maakte verschillende toplijsten met films op Ziggo, Disney+ en Prime. Bekijk hier een toplijst met Ziggo-series.