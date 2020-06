De opnames van de nieuwe All Stars-serie, All Stars & Zonen, zijn begonnen. Dat meldt Danny de Munk, een van de hoofdrolspelers, zondag op Instagram.

"We zijn begonnen…", schrijft de zanger en acteur bij een foto van een filmklapper. Ook deelt hij een foto van de originele cast van de All Stars-film uit 1997. "Toen waren we nog groen als gras", zegt hij erbij, refererend aan de titelsong.

In april werd bekend dat er een nieuwe All Stars-serie in de maak is. Naast Danny de Munk keren onder anderen Kasper van Kooten, Peter Paul Muller, Isa Hoes, Thomas Acda, Daniël Boissevain en Raymi Sambo terug in de serie. All Stars & Zonen zal komend najaar op televisie te zien zijn.

Verhaal gaat verder waar eerste film gestopt is

De eerste All Stars-film (1997) gaat over zeven vrienden die iedere zondag voetballen. Ondanks het grote plezier op de grasmat, beginnen ze vanwege hun privélevens uit elkaar te groeien. In aanloop naar een grote jubileumwedstrijd leren de jongens elkaar en de waarde van hun vriendschap kennen. All Stars kreeg tussen 1999 en 2001 een eigen televisieserie en in 2011 een vervolgfilm.

De serie All Stars & Zonen gaat echter door waar de eerste film gestopt is. Hierdoor is het personage van Acda, dat in de serie overleed, toch weer te zien is nieuwe reeks.

Het personage Hero werd gespeeld door Antonie Kamerling, die in 2010 overleed. Het AD meldde eerder dat het nog niet duidelijk is wat er met dat personage gaat gebeuren. Kamerling wordt in ieder geval niet vervangen door een andere acteur.

De cast van de All Star-film uit 1997 (Foto: Instagram/Danny de Munk)