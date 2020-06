Beyoncé brengt volgende maand een audiovisueel album met de titel Black is King uit op Disney +. De zangeres deelt zondag een videoteaser van de film op haar website.

Black is King is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Beyoncé en zal op 31 juli wereldwijd in première gaan op Disney+. Dat is net na het eenjarig jubileum van de release van Disneys The Lion King-remake, waarvoor Beyoncé de stem van leeuwin Nala insprak.

De film is gebaseerd op de muziek van Beyoncé's soundtrackalbum The Lion King: The Gift, dat vorig jaar werd uitgebracht met de remake van de animatieklassieker. In Black is King zullen de muzikanten te horen zijn die ook aan The Lion King: The Gift meewerkten. Daarnaast zijn er gastoptredens van Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell en Beyoncé's man JAY-Z en dochter Blue Ivy Carter.

Volgens Disney verbeeldt Black is King "de lessen van The Lion King voor de jonge koningen en koninginnen van vandaag die op zoek zijn naar hun eigen kronen".

"De film is een informatief, constructief en tijdloos verhaal over een hereniging van culturen en gedeelde overtuigingen", aldus Disney. "Het is een verhaal over hoe de meest gebroken mensen een buitengewoon geschenk en een doelgerichte toekomst kunnen hebben."