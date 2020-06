Acteur Kendrick Sampson heeft een open brief geschreven waarin hij Hollywood oproept te investeren in de zwarte gemeenschap en de "banden met de politie te verbreken". Zo zou er geen politie meer mogen worden toegelaten bij filmsets.

De brief van Sampson, die onlangs bij een Black Lives Matter-demonstratie in Los Angeles zeven rubberen kogels op zich kreeg afgevuurd door de politie, is door meer dan driehonderd zwarte artiesten ondertekend, onder wie Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Billy Porter, Idris Elba, Viola Davis en Octavia Spencer.

"Hollywood heeft het privilege om dingen te creëren. Wij hebben invloed op wat er op cultureel en politiek gebied gebeurt", schrijft Sampson onder meer. "En toch zien we in de geschiedenis dat Hollywood de epidemie van politiegeweld aanmoedigt." De entertainmentindustrie en de media dragen bij aan de criminalisering van zwarte mensen en dat heeft ernstige gevolgen voor de levens van zwarte mensen in de Verenigde Staten, stelt de acteur.

Er moet daarom veel veranderen, aldus de ondertekenaars van de brief. "Door het gebrek aan inclusiviteit en institutionele steun wordt het beeld van Hollywood als vaandeldrager van white supremacy alleen maar versterkt."

Omdat Hollywood onderdeel is van het probleem, moet het ook meedenken over de oplossing, stellen de ondertekenaars. "Als zwarte mensen zijn wij van grote toegevoegde culturele en economische waarde."

De entertainmentwereld zou daarom aan een aantal eisen moeten voldoen, waaronder het niet langer toelaten van politie bij filmsets en het in dienst nemen van meer zwarte personen in uitvoerende functies in Hollywood.