De première van de liveactionfilm Mulan is voor de tweede keer uitgesteld vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus. De première staat nu gepland voor 21 augustus.

De première van Mulan stond aanvankelijk gepland voor 24 juli aanstaande. "Hoewel de pandemie onze releaseplannen voor Mulan heeft veranderd en we flexibel moeten blijven als de omstandigheden dat vereisen, heeft het ons geloof in de kracht van deze film en de boodschap van hoop en doorzettingsvermogen niet veranderd", aldus Alan Horn en Alan Bergman , co-voorzitters van Walt Disney Studios.

De rol van Mulan wordt gespeeld door de Chinese actrice Liu Yifei. Mulan is oorspronkelijk een tekenfilm uit het jaar 1998. De tekenfilm werd onder andere genomineerd voor een Oscar en meerdere Golden Globes.

Het verhaal is gebaseerd op een klassieke Chinese legende over de jonge Chinese Hua Mulan die zich kleedt als man om zo in een oorlog mee te kunnen vechten.