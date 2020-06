De makers van animatieserie The Simpsons gebruiken voortaan geen witte acteurs meer om een stem te geven aan niet-witte personages in de serie, melden ze vrijdag in een statement.

Al jaren krijgt de serie kritiek vanwege de portrettering van de Indo-Amerikaanse supermarkteigenaar Apu Nahasapeemapetilon, die al lange tijd als stereotiep en racistisch wordt ervaren. In januari zei de Amerikaanse acteur en komiek Hank Azaria al dat hij zou stoppen met het inspreken van de stem van Apu.

Azaria heeft ook andere personages in de serie van een stem voorzien, zoals de zwarte politieman Lou en de Mexicaanse Amerikaan Bumblebee Man. In het statement wordt niet gemeld of Apu en andere personages verdwijnen of worden aangepast.

The Simpsons is niet de enige Amerikaanse televisieserie die vanwege de Black Lives Matter-protesten de representatie van minderheden in de cast tegen het licht houdt. Zo hebben acteurs van series als Family Guy en Central Park aangegeven hun stemmen niet meer te willen gebruiken voor gekleurde personages

Vorige week maakte actrice Jenny Slate bekend dat ze stopt als stemactrice voor het personage Missy in de animatieserie Big Mouth. Ze vindt het niet langer gepast dat het multiraciale meisje wordt ingesproken door iemand met een witte huidskleur.

The Simpsons is een door Matt Groening bedachte Amerikaanse animatieserie en heeft sinds haar debuut in 1989 vele prijzen gewonnen, waaronder Emmy Awards en een Peabody Award.