Een scène uit een aflevering van de Amerikaanse comedyserie The Office, waarin een personage in blackface te zien is, is verwijderd, meldt Variety vrijdag. Het gaat om de aflevering Dwight Christmas uit 2012.

De maker van de show, Greg Daniels, zegt in een verklaring aan Variety: "The Office gaat over een groep mensen die met wederzijds respect proberen samen te werken, ondanks de ongepaste acties van hun baas en assistent-manager. De show maakte gebruik van satire om onaanvaardbaar gedrag aan de kaak te stellen en een boodschap van inclusie af te geven."

'Blackface is onaanvaardbaar'

"Vandaag hebben we een scène verwijderd waarin een zwartgeschminkte acteur te zien is. We wilden op die manier een ​​specifiek racistisch Europees gebruik aan de kaak stellen", vervolgt Daniels. "Blackface is onaanvaardbaar en het punt op deze manier maken is kwetsend en verkeerd. Het spijt me van de pijn die dat heeft veroorzaakt."

In de aflevering probeert Dwight zijn collega's van Dunder Mifflin te overtuigen om een "​​Pennsylvania Dutch Christmas" (Sinterklaas) te vieren. De scène zal niet langer te zien zijn op Netflix.

De beslissing om de scène te verwijderen komt voort uit het wijdverbreide protest tegen racisme als gevolg van de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die onlangs door politiegeweld om het leven kwam.