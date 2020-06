De Britse regisseur Michael Winterbottom maakt een televisieserie over de manier waarop de Britse premier Boris Johnson de coronapandemie in het Verenigd Koninkrijk heeft aangepakt, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De serie heeft nog geen naam. Ook is nog niet bekend waar en wanneer de reeks zal verschijnen.

Winterbottom maakte meerdere films met Steve Coogan. Ook regisseerde hij A Mighty Heart (2007) met Angelina Jolie in de hoofdrol en het rouwverwerkingsdrama Genova (2008) met Colin Firth.

Johnson krijgt veel kritiek op zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Het Verenigd Koninkrijk telt binnen Europa het grootste aantal doden als gevolg van het coronavirus en wereldwijd het op een na grootste aantal besmettingen per hoofd van de bevolking. Johnson raakte in maart zelf besmet met het virus en verbleef enige dagen op de intensive care.

