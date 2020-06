De release van Tenet, de nieuwe film van Christopher Nolan, is voor de tweede keer uitgesteld. De actiethriller staat nu gepland voor 12 augustus, schrijft The Hollywood Reporter donderdagavond.

De film zou aanvankelijk op 16 juli in Nederland uitkomen en een dag later in de Verenigde Staten, maar de release werd met twee weken uitgesteld omdat Warner Bros. hoopt dat eind juli meer bioscopen in de Verenigde Staten geopend zullen zijn.

"Warner Bros. wil Tenet aan het publiek laten zien op het moment dat dit op een veilige manier kan", zegt een woordvoerder van de studio in een verklaring. "Op dit moment moeten we meebuigen met de omstandigheden."

De hoofdrollen in Tenet worden gespeeld door onder anderen John David Washington en Robert Pattinson.

Het uitstel tot 12 augustus geldt voor de Verenigde Staten, maar naar verwachting ook voor Nederland. Het lijkt erop dat ook de release van Disneys film Mulan, die voor 24 juli gepland stond, vertraging oploopt.