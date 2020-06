De Zilveren Nipkowschijf gaat dit jaar naar de zesdelige reisserie Brieven aan Andalusië van de VPRO. Maker Stef Biemans ontving de prijs donderdag van Renate van der Bas en Vincent Bijlo in Het Ketelhuis in Amsterdam

De jury liet weten dat kijkers in de eerste plaats Andalusië leren kennen: "Aantrekkelijk maar arm, hier wonderschoon in beeld gebracht. En het belangrijkste: je leert wat het betekent om vluchteling te zijn."

Het programma versloeg de dramaserie Oogappels van BNNVARA en Frontberichten van BNNVARA.

De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker ging naar de podcast Virus Verhalen, die sinds 30 maart twee keer per week verschijnt. "De podcast is prachtig radiofonisch gemaakt", oordeelt de jury over het programma rond de coronatijd.

Speciale vermeldingen waren er voor het televisieprogramma 100 dagen voor de klas (VPRO) en radiomaker Sagid Carter (3FM en VPRO).

Vorige maand werd bekend dat Matthijs van Nieuwkerk de Ere Zilveren Nipkowschijf zou krijgen voor het presenteren van De Wereld Draait Door. De laatste aflevering van het programma, dat zo'n vijftien jaar lang op de tv was te zien, werd eind maart uitgezonden.

De Ere Zilveren Reissmicrofoon ging dit jaar naar radiomaker Peter van Bruggen.

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 uitgereikt aan het beste televisieprogramma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie. Vorig jaar won de VPRO-documentaire Stuk, waarvoor een aantal mensen in een revalidatiecentrum werd gevolgd.