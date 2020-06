Gaite Jansen speelt de hoofdrol in de door Joost van Ginkel geregisseerde speelfilm Bo. Precies tien jaar geleden had ze ook de hoofdrol te pakken in Van Ginkels debuutfilm 170 HZ.

Andere rollen in Bo worden vertolkt door Matthijs van de Sande Bakhuyzen en de Georgiër Rati Tsiteladze.

De opnamen waren eigenlijk voor het voorjaar gepland, maar vanwege de coronacrisis werden ze uitgesteld. Deze week vindt de eerste draaidag plaats in Nederland en eind juli gaan de opnamen verder in Georgië.

De film gaat over Bo, die naar Georgië reist om het graf van haar vader te bezoeken. Daar loopt ze een vroegere jeugdvriend van hem tegen het lijf, op wie ze verliefd wordt.

"Ik prijs me extreem gelukkig dat ik weer met Joost ga samenwerken", zegt Jansen in een reactie. "Ik heb zin om samen te onderzoeken hoe we zijn gegroeid en veranderd. Het basisvertrouwen staat in elk geval als een huis en ik kijk enorm uit naar de draaiperiode."