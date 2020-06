De film Twister (1996) krijgt een vervolg, meldt Variety. Universal Pictures zou in gesprek zijn met Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski om de nieuwe versie van de film over wetenschappers die tornado's volgen te regisseren.

Het is nog niet bekend of het gaat om een vervolg van de film of hetzelfde filmplot in een nieuw jasje. Ook de cast of de titel voor de nieuwe versie van Twister is nog niet bekend.

Universal is nog in gesprek met scriptschrijvers. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.

In 1996 regisseerde de Nederlandse cameraman, filmproducent en filmregisseur Jan de Bont Twister. De film, met in de hoofdrollen Bill Paxton en Helen Hunt, bracht wereldwijd ruim 400 miljoen euro op.