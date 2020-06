Jenny Slate stopt als stemactrice voor het personage Missy in de animatieserie Big Mouth. De Amerikaanse actrice vindt het niet langer gepast dat het multiraciale meisje wordt ingesproken door iemand met een witte huidskleur. Dat schrijft ze woensdag op Instagram.

Slate laat weten dat ze de vertolking aanvankelijk nog vond kunnen, omdat ze net als Missy een witte moeder heeft. "Maar Missy is ook zwart, en zwarte personages in een animatieserie moeten door zwarte mensen worden ingesproken."

"Ik erken dat mijn originele redenering niet klopte", vertelt Slate. "Het was een voorbeeld van wit privilege; van het onrechtvaardig toe-eigenen binnen een systeem van witte overheersing. Terwijl ik Missy speelde, droeg ik bij aan het uitwissen van zwarte mensen. Het eindigen van die vertolking is een stap in een levenslang proces van het uitpluizen van racisme in mijn handelingen."

"Ik kan het verleden niet veranderen", gaat de stemactrice verder. "Maar ik kan wel de verantwoordelijkheid nemen voor mijn keuzes." Ze sluit af met excuses naar de zwarte gemeenschap. "Voor iedereen die ik gekwetst heb: het spijt me vreselijk. Zwarte stemmen moeten gehoord worden. Zwarte levens doen ertoe."

Makers Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin en Jennifer Flackett reageren zelf ook via Twitter. Ze zeggen volledig achter de keuze van Slate te staan en bieden daarnaast hun excuses aan.

Slate speelde in verschillende series en speelfilms, maar is met name bekend als stemactrice. Zo vertolkte ze ook personages in animatiefilms als Zootopia, The Secret Life of Pets en Despicable Me.