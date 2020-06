De Amerikaanse televisieserie Brooklyn Nine-Nine heeft vier nieuwe afleveringen geschrapt vanwege de wijdverbreide protesten tegen politiegeweld, vertelt acteur Terry Crews dinsdag aan Access Daily.

Er waren vier nieuwe afleveringen van de comedyserie over het fictieve 99e district van de New York Police Department in Brooklyn, maar die zijn volgens Crews niet meer bruikbaar. "We moeten opnieuw beginnen en we hebben geen idee welke kant het op gaat", vertelde de acteur die het personage Terry Jeffords speelt.

Crews voegde eraan toe dat de cast "sombere en diepe gesprekken" heeft gevoerd over hoe in de serie kan worden ingespeeld op de actualiteit. "We hopen dat we iets heel bijzonders gaan maken. We hebben een kans en die willen we zo goed mogelijk benutten", vertelt Crews.

De cast doneerde vorige maand gezamenlijk 100.000 dollar (bijna 90.000 euro) aan het National Bail Fund Network, zodat de borg van gearresteerde Black Lives Matter-demonstranten betaald kon worden.

De opnames voor het zevende seizoen van de serie werden in april afgerond.