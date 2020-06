Er is een nieuwe serie in de maak rond het personage Samson en Marie, de dochter van Gert Verhulst die de taken van haar vader eerder dit jaar overnam. Samson & Marie zal vanaf 5 oktober te zien zijn op NPO Zapp.

Ook brengt het duo deze week een nieuwe single uit. "Onze nieuwe serie wordt ook heel leuk", aldus de 24-jarige Verhulst. "Ik kan echt niet wachten tot iedereen onze avonturen kan bekijken."

De dochter van Gert Verhulst maakte als zeventienjarige haar debuut als actrice. Eerder maakte ze deel uit van het Studio 100 Kinderkoor. In 2014 verkreeg ze meer bekendheid met haar rol als Charlie in de jeugdserie Ghost Rockers. Sinds mei 2018 is ze ook het gezicht van de Belgische zender Studio 100 TV.

Eind 1989 was de eerste aflevering van Samson en Gert op de Vlaamse televisie te zien en twee jaar later zond ook de Nederlandse televisie het programma uit.

Tot eind 2006 werden er nieuwe seizoenen van de kinderserie gemaakt en trad het duo op in de theaters, waar zij ook liedjes die in de serie gezongen werden ten gehore brachten.