De aantijgingen van seksuele intimidatie en misbruik aan het adres van KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart en Vanessa Morgan blijken onderdeel geweest te zijn van een stunt. De persoon achter het account dat de Riverdale-acteurs beschuldigde, zegt nu dat hij of zij wilde bewijzen dat mensen alles geloven dat op internet verschijnt.

De aantijgingen verschenen midden juni online, waarna de castleden van de Netflix-serie onmiddellijk de verhalen tegenspraken op sociale media. De cast was niet op de hoogte van de stunt en is woedend. Het account van 'Victoria', waar de aantijgingen werden geplaatst, is inmiddels offline.

"Het schaadt de mannen en vrouwen die dapper genoeg zijn om met hun verhaal naar buiten te treden. Dit soort leugens kunnen iemands leven of carrière verknallen", aldus Reinhart in een reactie.

Sprouse is van plan juridische stappen te ondernemen en voegde eraan toe dat de valse beschuldigingen schade zouden kunnen toebrengen aan slachtoffers van seksueel misbruik.