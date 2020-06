Anne Hathaway speelt een hoofdrol in het hondendrama Bum's Rush, schrijft Variety. De film gaat over de band tussen een schoenmaker (Hathaway) en een zwerfhond (ingesproken door Bill Murray).

De film wordt geregisseerd door Aaron Schneider, die eerder aan Greyhound werkte met Tom Hanks, en wordt opgenomen in Santa Barbara en New Mexico.

"Dit is een heel speciaal project", zegt Schneider in een reactie. "Ik ben zo blij dat ik hier deel van mag uitmaken. Iedereen in ons team houdt van honden en we waarderen hun aanwezigheid in onze levens nu des te meer."

Het is nog niet bekend wanneer de film moet uitkomen. Vorige week werd bekend dat Hathaway ook een rol heeft in Armageddon Time, net als Robert De Niro, Oscar Isaac en Donald Sutherland.