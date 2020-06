Oud-pornoster Ron Jeremy wordt in Los Angeles berecht wegens mogelijke verkrachting van drie vrouwen en het aanranden van een vierde vrouw, schrijft The Hollywood Reporter.

De 67-jarige Jeremy wordt dinsdag (lokale tijd) voorgeleid. Aanklagers raden aan om zijn borgsom op 6,6 miljoen dollar (ruim 5,8 miljoen euro) te zetten.

Jeremy wordt verdacht van het verkrachten van een 25-jarige vrouw in haar huis in West-Hollywood. Daarnaast zou hij verschillende vrouwen misbruikt hebben in een bar in hetzelfde gebied.

Als de ex-pornoster schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, kan hij een gevangenisstraf van maximaal negentig jaar tegemoet zien.

Het is niet voor het eerst dat Jeremy wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. In 2016 was er ook een zaak, maar die werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het is niet duidelijk of het destijds om een van dezelfde vrouwen draaide als in de huidige zaak.