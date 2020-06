Lucifer krijgt alsnog een zesde seizoen bij Netflix, zo maken de makers dinsdag bekend. De serie meldde vorig jaar nog te stoppen na het vijfde seizoen.

Volgens de makers is het zesde seizoen ook daadwerkelijk het laatste seizoen van de Amerikaanse komische fantasypolitieserie.

In Lucifer draait het om Lucifer Morningstar, gespeeld door Tom Ellis. Hij gaat als duivel naar de aarde toe en raakt daar toevalligerwijs betrokken bij een moordzaak met rechercheur Chloe Decker (Lauren German). Daarna wordt hij consultant bij het Los Angeles Police Department (LAPD).

Lucifer kwam in 2018 in handen van streamingdienst Netflix, nadat FOX na drie seizoenen besloot de serie niet meer uit te zenden. De eerste acht afleveringen van het vijfde seizoen, dat in totaal uit zestien afleveringen bestaat, worden op 21 augustus uitgebracht.