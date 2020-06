Het vervolg op de stop-motionfilm Chicken Run uit 2000 komt er definitief, zo meldt Netflix dinsdag. Het nieuws wordt volgens Deadline exact twintig jaar nadat de eerste film uitkwam bekendgemaakt.

In 2018 werd door productiemaatschappij Aardman al gesproken van een vervolg op Chicken Run, over een groep kippen die een boerderij ontvlucht en geldt als de meest succesvolle stop-motionfilm aller tijden.

Sindsdien was er geen nieuws meer over de film, maar nu is dus bekend dat hij op Netflix te zien zal zijn. De productie zal begin 2021 starten.

De film, waarin onder meer Mel Gibson te horen is, bracht meer dan 161 miljoen pond (ruim 177 miljoen euro) in het laatje. De Nederlandse stemmen werden ingesproken door onder anderen Katja Schuurman en Huub van der Lubbe.

Chicken Run 2 zal draaien om de kippen Rocky en Ginger, die inmiddels leven in een mensvrije omgeving. Toch is er een nieuw gevaar dat dreigt en ze moeten hun vrijheid riskeren om zichzelf te beschermen.