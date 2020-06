Streamingdienst Netflix gaat de populaire comedyserie Cobra Kai overnemen van YouTube Premium, zo melden The Hollywood Reporter en Variety dinsdag op basis van bronnen.

De eerste twee seizoenen van de serie, die in 2018 en 2019 op YouTube Premium verschenen, zullen later dit jaar hun debuut maken op Netflix. Het is nog niet duidelijk wanneer het derde seizoen, dat in het najaar van 2019 is opgenomen, wordt uitgebracht.

YouTube besloot eind vorig jaar zich alleen te gaan richten op docuseries. Eerder verkaste Step Up: High Water al naar het Amerikaanse televisienetwerk STARZ.

Cobra Kai is een vervolg op The Karate Kid (1984), maar vertelt het verhaal van Johnny Lawrence (gespeeld door William Zabka), die de oude Cobra Kai-dojo weer probeert te openen en in conflict komt met zijn tegenstrever Daniel LaRusso (gespreeld door Ralph Macchio).