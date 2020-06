Streamingdiensten Amazon Prime en Hulu gaan een aantal afleveringen van de comedyserie 30 Rock verwijderen, omdat acteurs in een aantal scènes een zwart geschminkt gezicht (blackface) hebben. Bedenker en hoofdrolspeler Tina Fey en showrunner Robert Carlock hebben de diensten hiertoe de opdracht gegeven, meldt Vulture maandag.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging, stelt Fey in een verklaring. "We vinden dat deze afleveringen, waarin acteurs zich met make-up voordoen als iemand van een ander ras, beter niet meer vertoond kunnen worden." Fey verontschuldigt zich voor het geval mensen zich gekwetst voelen door de betreffende scènes.

Het gaat om afleveringen uit het derde en het vijfde seizoen van de comedyserie. In beide afleveringen droeg het personage Jenna zwarte schmink, omdat het karakter wilde aantonen dat vrouwen het in de maatschappij lastiger hebben dan mannen, ongeacht van welk ras ze zijn. Ook een aflevering uit het zesde seizoen wordt offline gehaald. Daarin is acteur Jon Hamm met een zwart geschminkt gezicht te zien.

De genoemde afleveringen zullen ook niet meer verkrijgbaar zijn via Google Play en iTunes en worden niet meer op televisie uitgezonden. In Nederland is 30 Rock momenteel niet op televisie te zien en niet te bekijken via een streamingdienst.

Little Britain eerder van Netflix verwijderd

Eerder werd de comedyserie Little Britain van Netflix verwijderd, omdat de acteurs in bepaalde rollen een zwart geschminkt gezicht hebben. Via NPO Start is de serie nog wel te zien, maar kijkers worden gewezen op vooroordelen en stereotyperingen in de BBC-serie met satirische sketches.

30 Rock keert op 16 juli eenmalig terug in de vorm van een special. Alle hoofdrolspelers, onder wie Fey, Alec Baldwin, Jane Krakowski en Tracy Morgan, zijn hierin te zien.