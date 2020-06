Joel Schumacher, regisseur van onder andere Batman Forever en Phantom of the Opera, is maandag op tachtigjarige leeftijd overleden.

Een woordvoerder van de familie van Schumacher laat weten dat de regisseur overleden is aan de gevolgen van kanker. De ziekte werd ongeveer een jaar geleden bij de regisseur geconstateerd, maar dat werd niet eerder gedeeld.

Schumacher maakte in zijn leven 35 films als regisseur en werd genomineerd voor diverse grote filmprijzen. Zo maakte hij in 1993 kans op een Palm d'Or tijdens het filmfestival in Cannes voor zijn film Falling Down en werd hij tijdens het filmfestival van Berlijn genomineerd voor zijn film 8MM in 1999.

Het grote publiek kent Schumacher vooral van Batman Forever (1995) en The Phantom of the Opera (2004). Zijn meest recente werk dateert uit 2013, toen hij twee afleveringen van House of Cards regisseerde.