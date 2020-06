De uitreiking van de Golden Globes vindt volgend jaar plaats op 28 februari, zo heeft organisator Hollywood Foreign Press Association (HFPA) maandag bekendgemaakt. Daarmee staat het gala twee maanden later dan gepland op het programma.

Normaal gesproken wordt de uitreiking van de Golden Globes op de eerste zondag van het kalenderjaar gehouden, als aftrap van het nieuwe seizoen in Hollywood. Vanwege alle onzekerheden rondom het coronavirus wil de organisatie volgend jaar geen risico nemen.

Het Golden Globes-gala vindt daardoor plaats op de oude datum van de Oscars-uitreiking, die vorige week met twee maanden werd uitgesteld naar 25 april 2021.

De jury paste in maart al de regels aan voor deelname van de films aan de Golden Globes. Normaal gesproken moeten de negentig juryleden worden uitgenodigd voor een vertoning in een bioscoop of theaterzaal, maar nu is het voldoende om een dvd of een downloadlink te versturen.

Ook hoeven potentiële deelnemende films niet minstens zeven dagen te zien zijn in Los Angeles of omgeving. Een uitgave op een streamingdienst volstaat al om aanspraak te kunnen maken op een Golden Globe.

1917, de oorlogsfilm van regisseur Sam Mendes, won in januari de Golden Globe voor beste dramafilm. Quentin Tarantino's Once Upon a Time In... Hollywood werd de beste film in de categorie beste musical of comedy. Streamingdienst Netflix werd de grootste verliezer door slechts 2 van de 34 nominaties te verzilveren.

