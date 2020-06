Zes jaar na hun eerste bezoek aan het Eurovisie Songfestival, komen Will Ferrell en regisseur David Dobkin met een eigen comedy over het muziekevenement. Een Amerikaanse blik op een Europees festijn: hoe ziet dat eruit? NU.nl blikt vooruit op de Netflix-film, die vanaf vrijdag te zien is.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga gaat over een IJslands muziekduo dat er al decennia van droomt om mee te doen aan het Songfestival. De flamboyante Lars Erickssong (Ferrell) en zijn jeugdvriendin Sigrit (Rachel McAdams) worden echter door niemand serieus genomen. In de kroeg van hun vissersdorpje moeten ze hun stoffige feestnummer Ja Ja Ding Dong blijven opdreunen, in plaats van het liedje waar ze zichzelf internationaal mee in de kijker willen spelen.

De vader van Lars (Pierce Brosnan met een vet Scandinavisch accent) schaamt zich intussen dood voor zijn zoon, terwijl Sigrit eigenlijk te talentvol is om samen met haar vriend op te treden. Hun act Fire Saga gaat voor het oog van de natie af tijdens de voorrondes van het Songfestival. Maar wanneer alle andere IJslandse kandidaten omkomen bij een explosie, blijven alleen Lars en Sigrit over om hun land te vertegenwoordigen in Edinburgh.

Voorliefde voor excentriekelingen

Op locatie in Schotland regent het knipogen naar het echte Songfestival. De Portugese Salvador Sobral zingt zijn winnende nummer uit 2017, de Wit-Russische deelnemers doen sterk denken aan de hardrockmonsters van Lordi, en in een medley komen winnaars Netta, Conchita Würst en Loreen voorbij. Als jongste winnaar is Duncan Laurence niet van de partij. Alleen zijn concurrent uit 2019, John Lundvik, zingt kort mee.

Dat juist Ferrell het Songfestival uitkoos voor een film, zal fans niet verbazen. De acteur en scenarist heeft een voorliefde voor excentrieke types. Zo trok hij eerder al nieuwszenders (Anchorman) en de NASCAR-competitie (Talladega Nights) in het absurde.

De acteur leerde het Songfestival kennen via zijn Zweedse vrouw. "Iedereen in Europa kijkt ernaar. Sommige mensen volgen het graag, terwijl anderen het belachelijk maken. Maar iedereen wil weten wie er wint. Ik wist meteen dat dit een geweldige setting voor een film zou zijn: een speelplaats voor comedy. Ik ging er altijd van uit dat een Europese maker wel een keer met dat idee zou komen, maar dat was niet zo."

Persiflage op verschillende culturen

Eurovision Song Contest zet de humor dik aan. Van gruwelijke mislukkingen op het podium tot Dan Stevens die mag uitpakken als woeste Rus. Intussen wordt IJslandse folklore op de hak genomen met Sigrits heilige geloof in elfjes. Via een groep domme Amerikaanse toeristen halen Ferrell en Dobkin ook uit naar hun eigen land.

In de film zijn twaalf originele liedjes te horen. Vier daarvan werden geschreven door Savan Kotecha. Hij maakte eerder nummers voor Demi Lovato (in de film te zien als IJslandse zangeres), Ariana Grande en The Weeknd.

De film van Ferrell zou dit jaar een verrassend scherpe timing kunnen hebben gehad. Voordat het Songfestival werd afgelast, behoorde Juist IJsland tot de favorieten. Think About Things had de eerste winst voor het land kunnen betekenen. In 2021 zal dat anders zijn. Zanger Daoi Freyr Pétursson heeft al laten weten dat hij niet nog een keer meedoet.