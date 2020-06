Maandenlang lag de cultuurwereld op z'n gat door de strenge restricties rondom het coronavirus. Frank Lammers besloot niet thuis te blijven wachten tot het voorbij was, maar een film te maken waarbij iedereen 1,5 meter afstand van elkaar hield. De acteur hoopt dat meer mensen in opties gaan denken nu er weer steeds meer kan.

"Veel mensen riepen dat er niks meer mocht en kon, daar word ik altijd een beetje recalcitrant van", aldus de acteur in gesprek met NU.nl. "Ik kwam net uit een hele periode thuiszitten, omdat ik zou beginnen aan opnames en ineens kwam alles stil te liggen. Al snel begon het bij mij te malen: wat kan wel? Rachel van Bommel (producent, red.) wees me op de Deense film Den Skyldige waarin een man in een alarmcentrale werkt en van daaruit contact heeft met de buitenwereld. Van daaruit zijn we gaan denken."

Het idee voor Groeten van Gerri kwam uiteindelijk via zijn dochter, die vanuit huis lessen volgde. "Het is al niet te doen om dertig kinderen in een klaslokaal rustig te houden, laat staan als het via Zoom of Skype moet. Daarmee zijn we gaan spelen: met wie heeft zo'n docent nog meer contact?"

Uiteindelijk is alleen Lammers gefilmd met een crew op 1,5 meter afstand. De rest van de acteurs komen allemaal via een online verbinding in beeld. Zo kunnen er meerdere verhaallijnen opgezet worden, maar hebben de makers geen verdere risico's hoeven nemen. Jon Karthaus werkte voor zijn anderhalvemeterfilm met plastic schermen, maar met de opzet van Groeten van Gerri was dat niet nodig.

"We hadden ons met het verhaalidee eigenlijk al helemaal ingedekt. Vervolgens hebben we in drie maanden tijd een film gemaakt. Dat is heel snel, dat kan normaal gesproken helemaal niet. Al is het alleen maar omdat het beslistraject over films in Nederland veel te lang is. Ik hoop dat we hiermee hebben laten zien wat er kan als je gewoon aan de slag durft te gaan. Dat het goed is het gewoon te proberen en de handen uit de mouwen te steken."

1 Bekijk hier de trailer van Groeten van Gerri

Verantwoordelijkheid voor acteurs

Lammers is heel trots op de film en het verhaal, maar vindt ook dat het noodzakelijk is nu verder te kijken. "Zo'n concept kun je een paar keer doen en dan is het klaar. Dus het is wel heel belangrijk dat acteren een contactberoep wordt en we gewoon weer mooie dingen kunnen gaan maken. Als iedereen de verantwoordelijkheid neemt, zoals wij tijdens onze opnames deden, kan dat prima. Als je ziek bent, kom je niet. En acteurs moeten zich steeds laten testen, zoals ze in Duitsland al doen."

De acteur hoopt dat we met z'n allen een les trekken uit de afgelopen maanden. "De hele wereld kwam tot een stop, wat eigenlijk wel even goed was. Alles werd zo normaal gevonden, met al het heen en weer vliegen en alles moet mogelijk zijn. Nu weten we weer: oh ja, thuis zijn is ook belangrijk en tijd nemen voor elkaar ook. Net als met vakantie: je komt toch tot inzichten. Ik hoop dat we dat met z'n allen vast blijven houden."

Groeten van Gerri is vanaf 25 juni te zien bij Pathé Thuis