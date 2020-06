The Club, het journalistieke boek waarin het misbruikschandaal binnen het Nobelprijscomité werd blootgelegd, wordt verfilmd. Dat meldt The Hollywood Reporter maandag.

Journalist Matilda Voss Gustavsson veroorzaakte in 2018 veel opschudding met haar boek, waarin achttien vrouwen vertelden over verkrachtingen door Jean-Claude Arnault. Deze vooraanstaande fotograaf en echtgenoot van comitélid Katarina Frostenson, is veroordeeld tot twee jaar celstraf.

De zaak leidde tot een crisis binnen het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent. Meerdere leden stapten op en de toekenning van de Nobelprijs werd afgeblazen. In 2019 werden daarom voor het eerst in de geschiedenis twee Nobelprijzen voor de Literatuur uitgereikt.

Het scenario van The Club wordt geschreven door Maren Louise Käehne, die eerder Queen of Hearts maakte. Dat drama, over een succesvolle advocate die een affaire met haar stiefzoon begint, was eerder dit jaar de Deense Oscar-inzending.

De namen van de regisseur en cast van The Club zijn nog niet bekendgemaakt.