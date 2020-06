Sacha Baron Cohen ontsloeg zijn dialectcoach tijdens de opnames van het spionagedrama The Spy en verving hem door een tegenspeler, vertelt hij aan The Hollywood Reporter. De acteur kwam er op de eerste dag van de opnames achter dat een van zijn tegenspelers dialoogcoach was en drie jaar in Syrië had gewoond.

"Na de eerste take van de eerste scène op de eerste filmdag zei hij dat ik drie dingen verkeerd had uitgesproken", aldus Cohen over zijn tegenspeler in de serie die zich grotendeels afspeelt in Syrië in de jaren zestig.

Cohen vroeg hoe hij dit wist, waarop zijn tegenspeler antwoordde drie jaar in Syrië te hebben gewoond. "Je bent aangenomen!", riep Cohen daarop. Vervolgens ontsloeg hij de dialectcoach die hij eerder had aangenomen om het Syrische dialect van het Arabisch onder de knie te krijgen.

Voor zijn hoofdrol in The Spy moest Cohen wisselen tussen een Egyptisch en een Syrisch accent van het Arabisch. Bovendien moest hij in de miniserie van Netflix naast de rol van een Israëliër, ook spelen dat hij een Argentijn van Syrische afkomst is.

The Spy is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Israëlische spion Eli Cohen. Hij speelde in de jaren zestig Syrische staatsgeheimen door naar de Israëlische geheime dienst, tot zijn arrestatie en terechtstelling in 1965.