Het zesde seizoen van Brooklyn Nine-Nine is dit weekend op Netflix verschenen. Om alvast in de stemming te komen, zetter Superguide en NU.nl de beste afleveringen tot nu toe van deze komische politieserie op een rijtje.

9. The Party (Seizoen 1, Aflevering 16)

Brooklyn Nine-Nine laat zich het best omschrijven als een kruising tussen Police Academy en The Office. Deze aflevering is daar een prima voorbeeld van. In The Party worden rechercheur Jake Peralta (Andy Samberg) en zijn collega's uitgenodigd op het chique verjaardagsfeest van Captain Holt (Andre Braugher). De ontmoeting tussen het losgeslagen politiekorps en de deftige vriendenkring van de politiecommandant zorgt echter al snel voor bijzonder ongemakkelijke situaties...

8. Yippie Kayak (Seizoen 3, Aflevering 10)

Jake's obsessie met de actieklassieker Die Hard is een terugkerend element in Brooklyn Nine-Nine. Wanneer hij op Kerstavond in een warenhuis vol overvallers belandt, is dat dan ook een droom die uitkomt. Maar de droom verandert al snel in een nachtmerrie wanneer de beruchte Keith Pembroke (bijnaam: The Vulture) de leiding krijgt over de zaak...

7. Adrian Pimento (Seizoen 3, Aflevering 17)

Sommige achtergrondpersonages van Brooklyn Nine-Nine zijn minstens zo populair onder de fans als de vaste cast. Zo is er de charmante Pontiac Bandit, beroepsklootzak The Vulture en natuurlijk Adrian Pimento. Deze niet al te stabiele undercoveragent (Jason Mantzoukas uit The Good Place) wordt geïntroduceerd in de aflevering die zijn naam draagt. Aan zijn nieuwe vrienden van de Nine-Nine de zware taak om dit ongeleide projectiel op het rechte pad te houden.

6. The Box (Seizoen 5, Aflevering 14)

The Box speelt zich bijna volledig af in de verhoorkamer waar deze aflevering zijn naam aan dankt. Daar proberen Jake en Captain Holt ervoor te zorgen dat een tandarts de moord op zijn zakenpartner bekent. Het belooft echter een lange nacht te worden wanneer de verdachte zijn ondervragers op sluwe wijze tegen elkaar uitspeelt. Black Panther-acteur Sterling K. Brown werd genomineerd voor een Emmy Award voor zijn ijzersterke rol van de arrogante tandarts.

5. Jake & Amy (Seizoen 5, Aflevering 22)

De bruiloft van Jake en Amy dreigt in het water te vallen wanneer het koppel enkele uren voor de ceremonie een mysterieuze bommelding ontvangt. Gelukkig kunnen de tortelduifjes altijd rekenen op hun collega's! Deze aflevering bewijst maar weer eens dat de personages van Brooklyn Nine-Nine meer zijn dan komische stereotypes.

4. 99 (Seizoen 5, Aflevering 9)

In deze jubileumaflevering missen de collega's hun vlucht vanuit Los Angeles, omdat Jake een tussenstop moest maken bij de wolkenkrabber waar Die Hard is opgenomen. Aangezien Captain Holt een belangrijk sollicitatiegesprek heeft, moet het team alles op alles zetten om hun commandant op tijd in New York te krijgen. Wat volgt is een even grappige als chaotische road-trip, ondersteund door een soundtrack met klassiekers van onder meer Beastie Boys en Europe.

3. The Swedes (Seizoen 3, Aflevering 9)

De rivaliteit tussen de Nine-Nine en andere politiekorpsen levert vaak de beste afleveringen op. Zo ook in The Swedes, waarin Jake en Rosa moeten samenwerken met het Zweedse Interpol om een bende diamantensmokkelaars op te rollen. Maar de perfectionistische Zweedse rechercheurs halen al snel het bloed onder de nagels van hun Amerikaanse collega's vandaan. In de dialogen tussen de New Yorkse agenten en hun Scandinavische vakgenoten wordt in razend tempo de ene grap op de andere gestapeld.

2. Tactical Village (Seizoen 1, Aflevering 19)

Ook in Tactical Village krijgen de agenten uit Brooklyn concurrentie. Deze keer moeten ze namelijk bewijzen dat ze het beste korps van New York zijn tijdens een politie-oefening waarbij een gijzelingssituatie wordt nagebootst. Door de wapentraining die de cast van Brooklyn Nine-Nine heeft gevolgd, oogt deze aflevering als een actiefilm. Voeg daarbij een reeks slimme popcultuurverwijzingen, variërend van Star Wars tot Mamma Mia, en je hebt één van de beste delen uit de reeks!

1. The Chopper (Seizoen 2, Aflevering 22)

Jake kan zijn geluk niet op als hij de beschikking krijgt over een politiehelikopter om een miljoenenbuit van een overval te vinden. In zijn enthousiasme meet hij zich het alias Deathblade aan. Captain Holt vindt de helikopter echter maar geldverspilling en gaat niet mee in het rollenspel. Totdat hij na een motiverende speech van Jake alsnog overstag gaat en zichzelf met bulderende stem omdoopt tot Velvet Thunder.