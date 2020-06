Amsterdams oudste bioscoop The Movies gaat het met de anderhalvemeterprotocollen niet redden tot het einde van het jaar, liet eigenaar Kadir Selçuk afgelopen week weten in een interview met de Amsterdamse Kunstraad. BN'ers en filmliefhebbers hopen de bioscoop te kunnen redden en delen een petitie.

Zaterdag is de petitie gestart om "dit unieke stukje Amsterdam te behouden". De petitie is inmiddels bijna vierduizend keer ondertekend. Onder anderen acteurs Huub Stapel en Thijs Römer, regisseurs Eddy Terstall en Martin Koolhoven, journalist Eelco Bosch van Rosenthal en schrijvers Arthur Japin en Nico Dijkshoorn spraken zich op sociale media uit tegen een potentiële sluiting van de onafhankelijke bioscoop.

In 2019 wist The Movies, dat sinds 1912 bestaat, nog een recordaantal bezoekers te verwelkomen. Eerder deze week sloot het Gelderlandse Cinema Tiel de deuren, omdat de situatie door de coronamaatregelen financieel niet meer houdbaar was. Het is - voor zover bekend - de eerste Nederlandse bioscoop die moest sluiten door de coronacrisis.

Ook het Filmfonds luidde deze week de noodklok over de staat van filmtheaters en heeft een speciaal subsidiepotje vrijgemaakt om dit soort kleine en middelgrote bioscopen financieel te kunnen ondersteunen.