Ansel Elgort heeft een verklaring afgelegd op sociale media nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik.

Eerder deze week beschuldigde een Twitter-gebruiker genaamd Gabby de acteur ervan haar in 2014 te hebben aangerand toen ze zeventien jaar oud was.

In haar tweet, die inmiddels niet meer te zien is, beweerde Gabby dat Elgort, die toen twintig jaar oud was, via sociale media om naaktfoto's van haar vroeg. Ze ontmoetten elkaar later persoonlijk en hadden seks. Gabby schrijft dat die ervaring heftig voor haar was:

"In plaats van me te vragen of ik wilde stoppen met seks, wetende dat het mijn eerste keer was en ik snikte van pijn, waren de enige woorden die uit zijn mond kwamen: "We moeten je (maagdenvlies, red.) breken." Ik was er op dat moment niet mentaal bij. Ik distantieerde mezelf van de situatie en had het gevoel dat mijn geest weg was. Ik was in shock", schreef Gabby.

'Ik schaam mij voor de manier waarop ik mij gedroeg'

In een verklaring die de 26-jarige Elgort, die vooral bekend is van rollen in Baby Driver, The Divergent-serie en The Fault in Our Stars, zaterdag op Instagram plaatste, erkende hij een relatie met Gabby te hebben gehad, maar ontkende haar ooit te hebben aangerand. "Ik kan niet beweren Gabby's gevoelens te begrijpen, maar haar beschrijving van de gebeurtenissen klopt niet. Ik heb nog nooit iemand aangerand", schrijft de acteur.

"Wat waar is, is dat Gabby en ik in 2014, toen ik twintig was, een korte en legale relatie hadden. Helaas heb ik onze break-up niet goed aangepakt. Ik reageerde niet meer op haar, wat kinderachtig en wreed is om te doen. Ik weet dat deze verlate verontschuldiging mij niet vrijwaren van mijn onaanvaardbare gedrag. Nu ik terugkijk op mijn houding, walg ik en schaam ik mezelf voor de manier waarop ik mij gedroeg. Het spijt mij oprecht en ik weet dat ik aan mijzelf moet blijven werken."