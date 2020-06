The Sinner en The Politician komen met nieuwe seizoenen en Martin Scorsese toont zijn passie voor film met vijfvoudig Oscarwinnaar Hugo. Bekijk hieronder welke films en series Netflix deze week toevoegde.

Series

The Sinner

Bill Pullman keert terug in een nieuw seizoen van deze misdaadthriller, waarin ditmaal een dodelijk auto-ongeluk centraal staat. Docent Jamie (Matt Bomer) blijkt veel te verbergen over zijn overleden medepassagier. Aan detective Harry (Pullman) de taak om alle informatie boven tafel te krijgen.

The Politician

De ambitieuze student Payton Hobart zet in het tweede seizoen van The Politician zijn zinnen op de winst tijdens de verkiezingen voor de senatoren van New York. Zijn tegenstanders zijn de zittende senatoren Dede Standish (Judith Light) en de meedogenloze Hadassah Gold (Bette Midler).



The Order

Jack Morton (Jake Manley) onderzoekt de dood van zijn moeder en betreedt een magische club, op zoek naar antwoorden. Al snel belandt hij in een oorlog tussen weerwolven en mensen die zwarte magie bedrijven. In het vervolgseizoen wordt Jack geplaagd door verdwenen herinneringen aan de Geheime Orde.

Films

Overlord

Eén dag voor D-Day ontdekt een groep Amerikaanse soldaten dat de Duitsers geheime experimenten uitvoeren. Een mysterieus goedje brengt gevallen militairen weer tot leven. Bekijk hier een overzicht van horrorfilms die door Superguide worden getipt.

Hugo

Martin Scorsese maakt meer dan alleen harde gangsterfilms. In de boekverfilming Hugo duikt hij in het Parijs van de jaren dertig, waar een weesjongetje hoopt op een boodschap van zijn overleden vader. Hugo probeert daarom een oude automaton aan de praat te krijgen en komt intussen in contact met George Méliès, die begin negentiende eeuw de eerste fantasyfilms maakte. Hugo werd genomineerd voor elf Oscars en won er uiteindelijk vijf.

The Meg

Jason Statham neemt het in deze actiefilm op tegen een reuzenhaai. The Meg verwijst naar de naam van het dier. De prehistorische Megalodon blijkt in deze film niet te zijn uitgestorven, zoals wetenschappers dachten.

Antz

In deze animatiefilm uit 1998 is de neurotische werkmier Z (Woody Allen) het totalitaire mierensysteem helemaal zat. Samen met prinses Bala (Sharon Stone), het liefje van de gevaarlijke generaal Mandible (Gene Hackman), wil hij de dictatuur omverwerpen.

The Gambler

In The Gambler is Mark Wahlberg te zien als Engels docent Jim Bennett. Hij zit zo diep in de gokschulden dat hij geld leent van een gangster, met alle gevolgen van dien. Jim belandt in een schimmige onderwereld en knoopt intussen een relatie aan met een van zijn studentes, gespeeld door Brie Larson (Captain Marvel).

Brian Banks

American footballspeler Brian Banks (Aldis Hodge) wordt op jonge leeftijd vals beschuldigd van verkrachting en belandt in de bak. Jaren later probeert hij zijn naam te zuiveren en zijn grote droom waar te maken: in de NFL spelen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Project Gio

Vlogger Gio Latooy en zijn eveneens bekende gezin spelen samen in hun eerste speelfilm Project Gio. Hierin geeft Gio een groot huisfeest terwijl zijn ouders weg zijn. De gevolgen kan hij niet overzien.

Feel the Beat

Tienerfilm Feel the Beat draait om de talentvolle danseres April (Sofia Carson), wier Broadway-carrière niet van de grond komt. Teleurgesteld keert ze terug naar haar kleine, saaie geboorteplaatsje. Daar krijgt ze alsnog de smaak te pakken door een groep lokale danseressen te trainen.

Documentaires

Babies

Hoe ontwikkelt een baby zijn gevoel voor humor? Het is slechts een van de vele vragen die de documentaireserie Babies beantwoordt. Ook in het tweede seizoen leren kijkers tot in de kleinste details hoe een baby zich ontwikkelt.

