In een lang bericht op Facebook staat Peter Jackson zaterdag stil bij het overlijden van Ian Holm. Hij haalt herinneringen op aan de draaiperiode van The Hobbit, de laatste keer dat de dementerende acteur nog op een filmset stond.

Holm is onder meer bekend door het personage Bilbo, dat hij in The Lord of the Rings-trilogie speelde. Vervolgreeks The Hobbit gaat over een jongere Bilbo (Martin Freeman), maar in de openingsscène is ook de bejaarde hobbit te zien.

"We hoopten dat Ian nog één keer Bilbo zou spelen", schrijft Jackson. Hij vertelt hoe Holm in eerste instantie dat voorstel afwees. De acteur bleek aan de ziekte van Parkinson te lijden en gaf toe dat hij zijn tekst niet meer kon onthouden. "Hij had moeite met lopen en kon zeker niet naar Nieuw-Zeeland komen", schrijft Jackson over de Londense acteur.

"Dat was een klap voor ons, omdat we een mooie manier hadden om de rol van de oude Bilbo over te dragen aan de jonge Bilbo." Na een overleg stemde de acteur toch in. "Ik wist dat hij dat alleen deed om mij een gunst te doen. Ik heb hem bedankt met tranen in mijn ogen."

279 Bekijk hier het laatste filmoptreden van Ian Holm

Volledige set verplaatst naar Londen voor Holm

Martin Freeman nam vervolgens in Nieuw-Zeeland een aantal shots van afstand op met speciale makeup. De volledige set werd later verhuisd naar Londen, zodat Holm daar met de kleinst mogelijke filmcrew kon werken."

"In de film hoop ik dat kijkers alleen zien hoe Ian Holm nog een keer als Bilbo te zien is", schrijft Jackson. "Maar wat ik op de set heb meegemaakt, was een geweldige acteur die zijn laatste optreden gaf. Het was ongelooflijk moedig van hem, en heel emotioneel voor de mensen die erbij waren."

Jackson vertelt dat hij veel heeft geleerd door naar Holms acteerwerk te kijken. "Het was een voorrecht om met hem te werken, en een zegening om hem te kennen. Ik ben altijd weg geweest van Ians laatste scènes in Return of the King."

De filmmaker sluit af met Holms tekst uit de slotscène van The Lord of the Rings. "Ik denk dat ik klaar ben voor een volgend avontuur. Vaarwel, lieve Bilbo. Goede reis, lieve Ian."