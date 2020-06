De filmreeks Misfit krijgt een derde deel, dat in december te zien is in de Nederlandse en Belgische bioscopen. In Misfit de Finale zijn ook rollen weggelegd voor Jeroen van Koningsbrugge, Buddy Vedder, Nienke van Dijk en Edson da Graça.

In het derde deel van de reeks van de filmkomedie moeten de Misfits alles op alles zetten om hun droom te realiseren om mee te doen aan een de finale van een internationale muziekwedstrijd. Een fusie van twee scholen is hierbij een complicerende factor. Van Koningsbrugge speelt een van de schooldirecteuren en Vedder is in de film de presentator van de muziekwedstrijd.

Erwin van den Eshof is net als bij het eerste en het tweede deel van Misfit de regisseur. De opnames voor de derde film in de reeks gaan zaterdag van start.

In mei 2019 werd bekend dat Misfit een Poolse remake zou krijgen. Twee maanden ervoor ging de Duitse versie van de film in première, met daarin een hoofdrol voor Sylvie Meis.