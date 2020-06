De Britse acteur Ian Holm, bekend van onder meer de Lord of The Rings-filmreeks en Alien, is vrijdagochtend op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn manager vrijdag aan The Guardian.

Holm overleed in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in Londen, aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. "Met grote droefheid laten we weten dat acteur Sir Ian Holm vanmorgen op 88-jarige leeftijd is overleden," aldus zijn manager.

Holm begon al op jonge leeftijd met acteren. Zo speelde hij in verschillende theatervoorstellingen in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1960 maakte hij deel uit van het theatergezelschap de Royal Shakespeare Company.

In de jaren daarna ontwikkelde Holm zich ook tot filmacteur. Zo speelde hij in de sciencefictionfilm Alien (1979) en The Fifth Element (1997).

Hij is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Bilbo Baggins, die hij vertolkte in de Lord Of The Rings-films en de prequel The Hobbit.

Holm werd geboren in 1931 in het Britse Essex en was getrouwd met Sophie de Stempel. Zij legde de laatste levensfase van Holm vast door het maken van een reeks portretten.

De Lord Of The Rings-acteur ontving in zijn carrière vele prijzen voor zijn werk. Zo won hij een BAFTA voor zijn rol in de film Chariots Of Fire (1981). Hij werd voor het spelen van deze rol ook genomineerd voor een Oscar.



Ook voor zijn rollen in theatershows ontving hij prijzen. Zo won hij een Tony Award voor zijn debuutrol op Broadway in het stuk The Homecoming.