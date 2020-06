ViacomCBS, moederbedrijf van Nickelodeon, is een partnerschap aangegaan met LAFIG Belgium, het Belgische bedrijf dat beschikt over de wereldwijde licentie van De Smurfen. Beide partijen slaan de handen ineen voor een productie van een nieuwe originele animatieserie en een lijn met producten van de iconische blauwe wezentjes, zo meldt Deadline donderdag.

Pam Kaufman, Hoofd Consumer Products van ViacomCBS, laat weten blij te zijn met het partnerschap. "Door de samenwerking met LAFIG Belgium kunnen we onze creatieve krachten bundelen om een geheel nieuwe lijn van consumentenproducten te ontwikkelen, samen met een frisse originele animatieserie."

Ook Véronique Culliford, oprichter van LAFIG, kijkt uit naar de samenwerking. "Ik ben enorm trots en blij dat Nickelodeon ons Smurfen-merk gaat vertegenwoordigen. Ik ben ervan overtuigd dat we geen betere partner hadden kunnen vinden om onze prachtige blauwe planeet te 'versmurfen'", aldus Culliford.

De Smurfen hebben wereldwijd jarenlang generaties kinderen vermaakt. De nieuwe animatieserie met de geliefde personages als Grote Smurf, Smurfin en Brilsmurf staat gepland om in 2021 in de Verenigde Staten te debuteren, gevolgd door uitzendingen op Nickelodeon-kanalen wereldwijd.

De Smurfen zijn in 1981 gecreëerd door Peyo, een Belgische stripfranchise, en draait om een fictieve kolonie van kleine, blauwe, mensachtige wezens. Ze leven in paddenstoelvormige huizen in het bos en beleven allerlei avonturen.

Het is niet de eerste animatieserie die er rond De Smurfen wordt gemaakt. Van 1981 tot 1990 maakte het Amerikaanse Hanna-Barbera 256 afleveringen. In 2011 en 2013 verschenen er twee liveactionfilms waarin de wezentjes de hoofdrol speelden.