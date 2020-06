Bryce Dallas Howard, die in 2011 een van de hoofdrollen speelde in het drama The Help, zou niet meer willen meewerken als de film nu gemaakt werd. De boekverfilming, die draait om zwarte huishoudsters die werken bij witte gezinnen en te maken hebben met racisme, zou volgens de actrice gemaakt moeten worden door "meer authentieke filmmakers".

"Als mij deze rol werd aangeboden, zou ik nu zeggen: hoewel ik het project heel mooi vind, ben ik van mening dat de film door anderen gemaakt moet worden", vertelt Howard in gesprek met The Los Angeles Times.

"Dit is een standpunt dat we nu moeten hebben, zodat we ruimte kunnen maken voor meer authentieke verhalenvertellers."

Gedurende de discussies over racisme die zijn ontstaan na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, was The Help tijdelijk de best bekeken film op Netflix. In navolging hierop plaatste de actrice een bericht op haar Instagram-pagina waarin ze haar volgers opriep om ook andere films, documentaires en series te kijken die dit onderwerp behandelen.

"The Help is een fictief verhaal dat wordt verteld vanuit het perspectief van een witte vrouw en dat gemaakt is door voornamelijk witte mensen."

Dit moet veranderen, vindt Howard. "Dit soort verhalen gaan steeds meer een cruciale rol spelen in ons empathisch vermogen en onze wil om actie te ondernemen", stelt de actrice in Los Angeles Times.

"Er zijn ontzettend veel verhalen die draaien om zwarte personages en die zijn geschreven door zwarte mannen en vrouwen. Naar hen moeten we nu luisteren."