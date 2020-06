De organisatie achter de Emmy Awards gaat het aantal nominaties per categorie bepalen aan de hand van het aantal aanmeldingen, meldt The Hollywood Reporter donderdag. Zijn er meer dan 240 aanmeldingen in een categorie van de Amerikaanse televisieprijzen, dan wordt het aantal nominaties uitgebreid tot acht.

Bij minder dan negentien aanmeldingen volgen nul tot vier nominaties, terwijl twintig tot tachtig aanmeldingen leiden tot vijf nominaties. Zes nominaties is het gevolg van 81 tot 160 aanmeldingen en bij 161 tot 240 aanmeldingen komt het aantal nominaties voor de betreffende categorie op zeven.

De organisatie achter de prijzen voor televisieproducties wil op deze manier gehoor geven aan het grotere aantal aanmeldingen. in 2019 was dit aantal met 15 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Woensdag werd bekend dat Jimmy Kimmel in september de 72e editie van de Emmy Award-show zal presenteren. In welke vorm de uitreiking van de prijzen voor onder meer beste comedyserie, beste dramaserie en beste televisiefilm gebeurt, is nog niet bekend.